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Răzvan Lucescu a început munca la Al-Sadd. „The Boss in Motion!”, mesajul viral al clubului
Răzvan Lucescu
Răzvan Lucescu a intrat deja în pâine la Al-Sadd, noua sa echipă din Qatar. La doar câteva zile după instalarea pe banca tehnică, antrenorul român a fost protagonistul unui videoclip publicat de club, în care apare extrem de implicat la ședința de pregătire.
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