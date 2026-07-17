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Sport· 1 min citire
Începe noul sezon al SuperLigii de fotbal
Superliga României de fotbal
Publicat17 iul. 2026, 09:33
Sursărealitatea.net
Etapa inaugurală debutează vineri, cu partida FC Voluntari – FC Botoșani.
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