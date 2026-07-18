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Sport· 2 min citire
Cum arată sala „Nadia Comăneci”, inaugurată la Otopeni, la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii
sala „Nadia Comăneci”
România are o nouă sală de gimnastică, inaugurată la Otopeni într-o zi simbolică: împlinirea a 50 de ani de la performanța istorică obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, când marea campioană a primit prima notă de 10 din istoria gimnasticii.
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