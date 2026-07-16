CM 2026: Argentina învinge Anglia și se califică în finală, unde va întâlni Spania

Pentru Anglia, visul primei finale mondiale după 1966, anul singurului său triumf la turneul suprem, s-a spulberat în ultimele minute.
Enzo Fernández și Lautaro Martínez au marcat pe finalul meciului, iar Argentina a obținut miercuri o victorie dramatică, scor 2-1, în fața Angliei, în semifinala Cupei Mondiale. Campioana en titre a lui Lionel Messi va întâlni Spania în marea finală din acest weekend.
În momentul în care Anglia părea să se îndrepte spre victorie, după golul înscris de Anthony Gordon în repriza secundă, Argentina a declanșat un asediu neîncetat pe final și a fost răsplătită. Fernández a restabilit egalitatea, iar Martínez a desăvârșit revenirea în minutul 92. Messi a oferit pasa decisivă la golul egalizator și centrarea din care a fost marcat golul victoriei.
Rezultatul a adăugat un nou capitol memorabil uneia dintre cele mai aprige rivalități din fotbal, o confruntare încărcată de istorie, emoție și tensiune încă de la primul fluier.
Pentru Anglia, visul primei finale mondiale după 1966, anul singurului său triumf la turneul suprem, s-a spulberat în ultimele minute. Argentina a sărbătorit însă o revenire care îi menține vie speranța câștigării unui nou titlu mondial.
În condițiile în care Anglia s-a retras inexplicabil în propria jumătate de teren, egalarea Argentinei părea inevitabilă. După mai multe valuri de atacuri, Fernández a reușit în cele din urmă să înscrie, în minutul 85. Messi l-a găsit liber la marginea careului, iar mijlocașul a trimis de la 20 de metri, pe lângă Jordan Pickford, în colțul porții.
Martínez, introdus pe teren în minutul 81, a marcat golul victoriei în debutul prelungirilor. Alexis Mac Allister a șutat în bară, iar Messi a recuperat mingea. Starul în vârstă de 39 de ani a pătruns pe partea dreaptă și a trimis o centrare excelentă pentru Martínez, care a înscris cu capul.
„Este un moment extrem de emoționant”, a declarat Martínez. „Când tatăl meu mi-a cumpărat prima pereche de ghete, am visat mereu să marchez un asemenea gol. A fost foarte greu astăzi.”
„Enzo a înscris un gol extraordinar și am încredere că această echipă continuă să arate din ce este făcută.”
O victorie cu o semnificație specială pentru Messi
Victoria a avut o importanță aparte pentru Messi, în vârstă de 39 de ani, prezent la ceea ce este considerată, în general, ultima Cupă Mondială din cariera sa strălucită.
Pentru Anglia, înfrângerea a reprezentat o lovitură devastatoare, după ce echipa a reușit să țină piept Argentinei în cea mai mare parte a unei confruntări extrem de disputate.
Selecționata „Three Lions” părea să se îndrepte spre victorie după ce Gordon a deschis scorul în minutul 55. Degajarea greșită a lui Nicolás Tagliafico a ajuns la Declan Rice, care i-a trimis o pasă în adâncime lui Morgan Rogers.
Gordon a apărut la bara a doua și a reluat cu latul centrarea lui Rogers, trimițând mingea pe lângă portarul Emiliano Martínez și declanșând o explozie de bucurie în rândul jucătorilor și suporterilor englezi.
Echipa pregătită de Thomas Tuchel nu a reușit însă să reziste asaltului necontenit al Argentinei din ultimele minute, sud-americanii întorcând complet soarta partidei.
„Sunt pur și simplu devastat pentru băieți, pentru toată lumea, pentru echipă, staff și suporteri”, a declarat căpitanul Angliei, Harry Kane.
„Am făcut un meci bun în cea mai mare parte. După ce am condus cu 1-0, am părut că încercăm doar să păstrăm rezultatul. La acest nivel, nu este suficient.”
„Este dureros, pentru că am muncit enorm ca să ajungem aici, iar băieții au dat totul: au alergat, au transpirat, au dat sânge și lacrimi. Să pierdem în felul acesta astăzi este pur și simplu devastator.”
Una dintre cele mai aprige rivalități din fotbal
Semifinala dintre cele două mari forțe ale fotbalului nu avea nevoie de un plus de dramatism, fiind deja încărcată de istorie și așteptări.
Una dintre cele mai aprige rivalități din fotbal, marcată de confruntări emblematice la Cupa Mondială și de implicații politice, a produs de-a lungul deceniilor numeroase momente memorabile.
Nici acest ultim capitol nu a făcut excepție.
Ambele echipe au avut trasee dificile până în semifinale, bazându-se pe rezistență, stăpânire de sine și capacitatea de a se ridica la înălțimea momentelor decisive.
Argentina a demonstrat din nou aceste calități miercuri. O echipă care a găsit în repetate rânduri soluții pentru a câștiga atunci când situația părea să îi fie potrivnică a apelat încă o dată la eroismul ultimelor minute pentru a-și menține viu visul mondial.
Suporterii Argentinei i-au depășit numeric cu mult pe cei ai Angliei, transformând arena într-o mare de alb și bleu. Atmosfera de pe stadionul Mercedes-Benz din Atlanta a amintit mai degrabă de La Bombonera din Buenos Aires, fanii argentinieni acoperind cu un zid de fluierături încercarea englezilor de a cânta înaintea meciului „Sweet Caroline”.
Cunoscutul prezentator de gale de box Michael Buffer a dat tonul înaintea loviturii de start cu celebra sa replică: „Let’s get ready to rumble!” – „Să înceapă lupta!”.
Jucătorii au părut să-i urmeze îndemnul.
Spiritele s-au încins aproape imediat și nu au trecut decât câteva minute până când rivalitatea mocnită s-a transformat într-o serie de schimburi tensionate. Prima repriză s-a remarcat mai mult prin duelurile dure decât prin ocaziile reale de gol.
Tensiunea acumulată a produs goluri în repriza secundă, dar, după ce a preluat conducerea, Anglia nu a mai amenințat cu adevărat poarta adversă. Argentina a asediat poarta englezilor, iar Fernández și Martínez au dat loviturile care au trimis-o în finală.
Anglia va disputa sâmbătă, la Miami, finala mică împotriva Franței, învinsă cu 2-0 de Spania în cealaltă semifinală, jucată cu o zi înainte.