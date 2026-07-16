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SURSE: Cinci rețineri după perchezițiile de la Casa de Pensii. Cum se inventa vechimea în muncă
Percheziții la casa de pensii / Arhivă foto
Publicat16 iul. 2026, 12:25
SursăRealitatea PLUS
Cinci persoane au fost reținute după perchezitiile de la Casa de Pensii, spun surse Realitatea PLUS. În dosarul instrumentat de DIICOT procurorii cercetează fraudarea vechimii în muncă pentru 860 de pensionari.
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