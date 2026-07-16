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SURSE: Cinci rețineri după perchezițiile de la Casa de Pensii. Cum se inventa vechimea în muncă

Percheziții la casa de pensii / Arhivă foto

Percheziții la casa de pensii / Arhivă foto

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat16 iul. 2026, 12:25
SursăRealitatea PLUS

Cinci persoane au fost reținute după perchezitiile de la Casa de Pensii, spun surse Realitatea PLUS. În dosarul instrumentat de DIICOT procurorii cercetează fraudarea vechimii în muncă pentru 860 de pensionari.

Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, cinci persoane ar fi fost reținute după audierile de la DIICOT și urmează să ajungă în fața instanței cu propuneri preventive.

În același dosar este vizat inclusiv un funcționar public angajat al Casei de Pensii București, care ar fi primit măsura controlului judiciar după ce ar fi colaborat cu anchetatorii în timpul audierilor.

Procurorii susțin că gruparea ar fi ajutat peste 800 de persoane să obțină vechime fictivă în muncă, în schimbul unor sume importante de bani, respectiv între 15.000 și 50.000 de lei. Cu aceste documente, beneficiarii ar fi reușit ori să iasă la pensie, ori să își majoreze veniturile din pensie, nelucrând însă nici măcar o zi la acele firme.

În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente, ștampile, inclusiv contracte de muncă și, de asemenea, sume importante de bani. Procurorii susțin că prejudiciul a depășit suma de 7 milioane de lei.

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