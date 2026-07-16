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Fermierii muncesc pe un leu, românii cumpără laptele cu 12 lei: tot mai multe ferme sunt la un pas de închidere
Publicat16 iul. 2026, 07:59
SursăRealitatea PLUS
Agricultorii spun că nu mai fac față costurilor tot mai mari de producție și se tem că acesta ar putea fi ultimul an în care se ocupă de recolte și de creșterea animalelor. Dacă autoritățile nu vor lua măsuri ferme, aceștia avertizează că multe ferme vor dispărea, într-o piață deja sufocată de importuri. Diferențele sunt uriașe și în cazul laptelui, care pleacă de la producători cu aproximativ un leu pe litru și ajunge în magazine la un preț de cel puțin 12 lei, conform Realitatea PLUS.
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