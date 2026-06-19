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Român condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj
Foto: Arhivă
Un cetățean român, Adrian-David Cherciu, născut în 2002, a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare într-o colonie penitenciară cu regim strict.
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