Fără indicator de „interzis”, dar totuși amendat: Cum a pierdut un sibian procesul pentru o parcare în centrul orașului

Un șofer din Sibiu a fost amendat cu 200 de lei de Poliția Locală după ce și-a parcat autoturismul Volkswagen pe strada Tipografilor, la intersecția cu Piața Schiller, într-o zonă aflată în afara locurilor de parcare amenajate. Procesul-verbal consemna ocuparea fără drept a domeniului public, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 210/2001.

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