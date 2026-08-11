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Social· 1 min citire
Paradisul iubitorilor de pisici: cazare, mic dejun și internet gratuit pe o insulă din Grecia
Pisici
Iubitorii de pisici au ocazia să petreacă o perioadă pe insula grecească Syros fără să plătească pentru cazare și mic dejun. În schimb, voluntarii trebuie să se implice în îngrijirea pisicilor abandonate.
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