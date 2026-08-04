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Actualitate· 1 min citire
Curtea de Apel blochează, pentru moment, suspendarea permiselor pentru șoferii cu amenzi neplătite
Poliție
Șoferii care nu și-au achitat amenzile rutiere nu vor rămâne, cel puțin deocamdată, fără permisul de conducere. Curtea de Apel București a suspendat Hotărârea de Guvern care stabilea normele de aplicare a acestei măsuri, blocând temporar intrarea ei în vigoare.
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