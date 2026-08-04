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Curtea de Apel blochează, pentru moment, suspendarea permiselor pentru șoferii cu amenzi neplătite

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 19:57

Șoferii care nu și-au achitat amenzile rutiere nu vor rămâne, cel puțin deocamdată, fără permisul de conducere. Curtea de Apel București a suspendat Hotărârea de Guvern care stabilea normele de aplicare a acestei măsuri, blocând temporar intrarea ei în vigoare.

Decizia instanței nu anulează actul normativ, ci suspendă aplicarea acestuia până la soluționarea definitivă a litigiului. Executivul a anunțat că va ataca hotărârea cu recurs.

Conform regulilor suspendate, după ce o amendă devenea definitivă, autoritățile locale urmau să transmită o somație de plată, iar șoferii aveau la dispoziție 90 de zile pentru a achita integral suma datorată. În caz contrar, permisul urma să fie suspendat, durata sancțiunii fiind calculată în funcție de valoarea restanței, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați.

Normele prevedeau și că, în situația în care procesul-verbal de contravenție era contestat în instanță, termenul de 90 de zile se suspenda până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Dacă amenda era achitată ulterior sau se constata că fusese deja plătită, perioada de suspendare urma să fie modificată ori anulată.

Suspendarea normelor metodologice înseamnă că mecanismul prin care șoferii riscau să rămână fără permis pentru neplata amenzilor nu poate fi aplicat în prezent. Guvernul susține însă că va continua demersurile în instanță pentru menținerea măsurii.

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