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Social· 2 min citire
Avertisment din educație: „Legea lui Bolojan” ar putea lăsa România fără profesori, susțin sindicaliștii
Publicat11 aug. 2026, 13:33
Actualizat11 aug. 2026, 13:34
SursăRealitatea PLUS
Legea salarizării îi aduce la sapă de lemn pe profesori și pe toți cei care lucrează în domeniul educației. În loc să le crească salariile, unor profesori din învățământul superior le scad considerabil veniturile, avertizează liderul Alma Mater, Anton Hadăr.
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