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Inter pregătește transferul verii pentru Chivu. Englezul care poate ajunge la Milano
Cristi Chivu
Cristi Chivu este foarte aproape să primească un nou jucător important la Inter Milano. Antrenorul român l-a urmărit pe Djed Spence în timpul Campionatului Mondial, iar fundașul dreapta este acum în negocieri avansate cu formația italiană.
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