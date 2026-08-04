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Actualitate· 1 min citire
Piața păcănelelor se restrânge puternic în România, dar industria generează în continuare miliarde
Păcănele
Piața jocurilor de noroc din România continuă să se restrângă, după modificările legislative și măsurile adoptate în ultimii doi ani, care au dus la închiderea sălilor de păcănele din numeroase localități. Cu toate acestea, industria generează în continuare venituri de ordinul miliardelor de lei, iar statul încasează sume importante din taxe și impozite.
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