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Cod galben de inundații pe râuri din mai multe județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și depășirii cotelor de atenție
Inundatii
Publicat15 iul. 2026, 13:29
SursăRealitatea.net
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații, valabilă de joi, 16 iulie, ora 12:00, până vineri, 17 iulie, ora 09:00. Sunt vizate râuri din bazinele hidrografice Arieș, Olt, Olteț, Argeș și Dâmbovița.
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