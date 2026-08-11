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Sanatate· 2 min citire
Donald Trump a semnat un ordin care reduce numărul de vaccinări pentru copiii americani
Donald Trump
Publicat11 aug. 2026, 08:52
Sursărealitatea.net
Trump susţine că prin reducerea numărului de vaccinări, SUA se aliniază altor ţări care aplică acest standard, însă experţii medicali spun că fiecare ţară îşi stabileşte schema de vaccinare în funcţie de riscurile la care sunt expuşi copiii.
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