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Economie· 2 min citire
Nicușor Dan, discuție finală cu liderii coaliției pe Legea salarizării
Nicusor Dan
Publicat11 aug. 2026, 07:55
Sursărealitatea.net
Președintele Nicușor Dan va avea astăzi după-amiază discuția finală cu liderii din fosta coaliție de guvernare pe Legea salarizării unitare. Ministrul Pîslaru avertizează că dacă proiectul de lege nu va fi dezbătut și adoptat de Parlament până pe 31 august, 770 milioane de euro din banii europeni ar rămâne blocate.
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