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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai liniștiți în natură?
Publicat11 aug. 2026, 10:42
SursăRealitatea.net
De ce ne simțim mai liniștiți în natură? În ediția „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre rolul esențial al contactului cu natura pentru menținerea sau regăsirea echilibrului interior.
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