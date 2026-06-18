UE adoptă noi reguli pentru pasagerii companiilor aeriene europene

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iun. 2026, 09:23

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu privind drepturile pasagerilor aerieni, după 13 ani de negocieri blocate și la peste două decenii de la adoptarea actualului cadru european.

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