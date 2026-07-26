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Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Față de Rusia trebuie protestat ferm, de fiecare dată când drone rusești intră în spațiul nostru aerian”
Petrișor Peiu
„Poate și alte acțiuni diplomatice, mai puternice. Nu cunosc bine procedurile, dar, în orice caz, orice dronă trebuie doborâtă, indiferent de statul de unde a fost lansată.
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