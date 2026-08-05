Marile lanțuri de magazine din România reduc consumul de energie. Ce MĂSURI au anunțat retailerii

Publicat 5 aug. 2026, 10:29 Sursă realitatea.net

Marile rețele comerciale din România au anunțat implementarea unui set de măsuri pentru reducerea consumului de energie, în contextul stării de alertă și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) susțin că schimbările nu vor afecta activitatea magazinelor sau confortul clienților.

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