Economie· 1 min citire

Sindicatele din sănătate, noi negocieri la Palatul Cotroceni pe Legea salarizării

Negocieri la Palatul Cotroceni

Negocieri la Palatul Cotroceni

Scris deStoica Marian
Publicat4 aug. 2026, 16:04
Sursărealitatea.net

Reprezentanții sindicatelor din sănătate se află, marți, în discuții cu consilierii prezidențiali la Palatul Cotroceni, în contextul tensiunilor generate de legea salarizării unitare, care a provocat blocaje în mai multe domenii de activitate.

Potrivit informațiilor obținute, negocierile sunt considerate extrem de importante și au ca obiectiv evitarea escaladării conflictului social către o nouă grevă generală.

Dialogul dintre părți este în dinamică, evoluând de la o oră la alta, în încercarea de a identifica soluții care să răspundă nemulțumirilor angajaților din sistemul public.

Surse apropiate discuțiilor indică faptul că întâlnirile de la Cotroceni vor continua și în perioada următoare, urmând să fie extinse și cu participarea președintelui Nicușor Dan. La negocieri ar urma să fie invitați și reprezentanți ai sindicatelor din educație, unul dintre sectoarele puternic afectate de actuala formă a legii salarizării.

Aceste consultări au loc înainte ca proiectul legislativ să fie transmis Parlamentului, autoritățile încercând să ajungă la un consens care să evite declanșarea unor proteste de amploare la nivel național.

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