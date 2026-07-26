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Economie· 1 min citire
Salariile uriașe din agențiile de stat: peste 44.000 de lei lunar
Salariu
Spre comparație, salariu de peste 44.000 de lei lunar în agențiile de stat. La Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, instituția creată pentru a reforma companiile de stat, sunt afișate unele dintre cele mai ridicate salarii din administrația publică, potrivit nomenclatorului de salarii din acest an.
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