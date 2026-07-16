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Actualitate· 2 min citire
Zelenski, viral după un gest făcut la parada de Ziua Franței. Ce a observat internetul
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski a devenit viral după ce a fost surprins desfăcând capacul unei sticle de apă la parada de Ziua Națională a Franței. Imaginile au stârnit numeroase reacții online.
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