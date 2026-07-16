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Actualitate· 1 min citire
Șapte persoane, reținute în dosarul fraudei de la Casa de Pensii. Procurorii au descoperit bani, ștampile și zeci de carnete de muncă
Poliție
Șapte persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate în dosarul privind frauda de amploare din sistemul public de pensii, iar alte 13 sunt cercetate sub control judiciar. Ancheta vizează o grupare suspectată că ar fi falsificat documente pentru emiterea unor decizii de pensionare în cazul a peste 860 de persoane.
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