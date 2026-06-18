Șoferii, surprinși de un nou indicator rutier. Ce avertisment transmite și cum trebuie reacționat

Un nou indicator rutier introdus pe drumurile din mai multe state europene provoacă numeroase nedumeriri în rândul conducătorilor auto. Este vorba despre semnul P33, care a început să atragă atenția autorităților și specialiștilor în siguranță rutieră, după ce mulți șoferi au recunoscut că nu îi cunosc semnificația.
Deși indicatorul este deja utilizat în mai multe țări europene, apariția sa în actualizările recente ale sistemelor de semnalizare a generat dezbateri și confuzii în trafic, în special în Spania.
Indicatorul care avertizează asupra unei probleme greu de observat
Semnul rutier P33 a fost inclus oficial în catalogul Direcției Generale de Circulație (DGT) din Spania în anul 2023 și are rolul de a avertiza șoferii că urmează o zonă unde vizibilitatea poate fi afectată în mod semnificativ.
Potrivit definiției oficiale, indicatorul semnalează:
„Pericol datorat apropierii unui tronson în care circulația este frecvent îngreunată de o pierdere semnificativă a vizibilității din cauza ceții, ploii, zăpezii sau fumului”.
Practic, șoferii sunt avertizați că intră într-un sector de drum unde condițiile de vizibilitate se pot deteriora rapid, crescând riscul producerii unor incidente.
De ce este considerat important acest semn
Specialiștii în siguranță rutieră explică faptul că reducerea bruscă a vizibilității reprezintă una dintre cele mai periculoase situații întâlnite în trafic. Ceața densă, ploile abundente, ninsorile sau fumul pot limita semnificativ câmpul vizual al conducătorilor auto și pot transforma o porțiune de drum aparent normală într-o zonă cu risc ridicat, scrie ultimahora.es.
Tocmai din acest motiv, indicatorul P33 are rolul de a-i pregăti din timp pe șoferi pentru condițiile care urmează.
Ce trebuie să facă șoferii când întâlnesc indicatorul P33
Experții recomandă adoptarea imediată a unor măsuri suplimentare de precauție atunci când acest semn apare pe marginea drumului.
Printre recomandările principale se numără reducerea vitezei și adaptarea acesteia la condițiile reale de trafic și vizibilitate. De asemenea, este indicată mărirea distanței față de vehiculul aflat în față pentru a exista suficient timp de reacție în cazul unei situații neprevăzute.
O altă măsură recomandată este utilizarea farurilor, inclusiv pe timpul zilei, pentru ca autovehiculul să fie observat mai ușor de ceilalți participanți la trafic.
În același timp, luminile de ceață trebuie folosite doar atunci când condițiile meteorologice o impun, cum ar fi în cazul ceții dense, al ploilor torențiale sau al ninsorilor abundente.
Tot mai multe state introduc indicatoare noi
Apariția indicatorului P33 face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a semnalizării rutiere în Europa. Autoritățile încearcă astfel să ofere avertizări mai precise și să reducă numărul accidentelor provocate de condițiile dificile de drum.
Deși pentru mulți șoferi semnul este încă necunoscut, specialiștii atrag atenția că înțelegerea corectă a semnificației sale poate contribui la evitarea unor situații periculoase și la creșterea siguranței în trafic.