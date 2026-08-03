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Rizea TV: posibile vulnerabilități legislative într-un scenariu de reunificare România–Republica Moldova
Rizea TV: posibile vulnerabilități legislative într-un scenariu de reunificare România–Republica Moldova
Publicat3 aug. 2026, 20:14
Actualizat3 aug. 2026, 20:23
Potrivit unei analize publicate de Rizea TV, discuțiile privind apropierea dintre România și Republica Moldova ar scoate în evidență o posibilă vulnerabilitate legislativă legată de transferul sau omologarea mandatelor parlamentare în eventualitatea unui proces de reunificare.
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