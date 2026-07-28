Advertising
Social· 2 min citire
Canicula se prelungește până aproape de finalul verii. ANM anunță temperaturi peste normal și ploi puține în următoarele patru săptămâni
Caniculă România
Publicat28 iul. 2026, 08:47
SursăRealitatea.net
Vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării până aproape de finalul lunii august. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele patru săptămâni, cele mai ridicate abateri termice sunt așteptate în vest și nord-vest, în timp ce ploile vor fi puține în mai multe regiuni.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:19„Sunt medic, ruda ta e grav bolnavă”. Victime din 10 județe, păcălite prin metoda "Accidentul": prejudiciu de 500.000 de lei
- 08:42Râurile Europei intră într-o nouă eră a secetei. Cursuri de apă considerate permanente nu mai curg
- 08:18Steagul roșu, arborat din nou pe litoral. Salvamarii au cerut ajutorul polițiștilor pentru a scoate turiștii din apă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News