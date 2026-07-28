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Economie· 2 min citire
Motorina a trecut de 10 lei pe litru într-un lanț de benzinării din București. Noi scumpiri la pompă
Preț la pompă
Publicat28 iul. 2026, 09:38
SursăRealitatea.net
Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru la stațiile Lukoil din București, unde marți dimineață era afișat un preț de 10,18 lei pe litru. Cu o zi înainte, același carburant costa 9,98 lei pe litru, ceea ce înseamnă o majorare de 20 de bani.
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