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Actualitate· 1 min citire
Lovitură pentru Gianni Infantino. TAS anulează decizia FIFA într-un caz de transfer internațional
Gianni Infantino
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis în favoarea clubului Aston Villa în litigiul cu FIFA privind înregistrarea atacantului Brian Madjo. Hotărârea permite formației din Premier League să îl legitimeze pe fotbalist pentru competițiile oficiale din noul sezon.
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