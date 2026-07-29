Advertising
Economie· 2 min citire
Partidele ar putea ajunge din nou la Cotroceni pentru legea salarizării
Publicat29 iul. 2026, 07:45
Sursărealitatea.net
În plină criză din sistemul medical, scena politică se pregătește pentru noi negocieri privind legea salarizării unitare. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, partidele parlamentare ar putea merge din nou la Palatul Cotroceni pentru discuții pe marginea proiectului, în încercarea de a ajunge la un acord înainte de finalizarea actualei sesiuni parlamentare.
Citește și
- 08:20Avertismentul lui Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei: „Nu este ceva ce poate fi tratat cu declarații liniștitoare”
- 07:02Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește. România, la mâna importurilor: energia pierdută va fi cumpărată
- 23:25Reportaj‑eveniment marca Realitatea PLUS din Centrala de la Cernavodă, realizat cu câteva ore înainte de oprirea reactorului 2
- 16:14Noua taxă europeană începe să-și arate efectele: comenzile de pe Temu, Shein și AliExpress s-au prăbușit
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News