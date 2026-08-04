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Actualitate· 1 min citire
Căldura persistă până la sfârșitul lunii august. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Vreme extremă toată luna august
Publicat4 aug. 2026, 08:24
Sursărealitatea.net
ANM anunță temperaturi peste valorile normale în mare parte din luna august, cu cele mai ridicate abateri în vestul țării. În prima parte a intervalului, precipitațiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor.
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