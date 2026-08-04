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Atac cu drone în regiunea Moscovei: cel puțin cinci morți și șase răniți

Drone

Drone

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat4 aug. 2026, 10:08
SursăRealitatea.net

Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte șase au fost rănite într-un atac cu drone produs în regiunea Moscovei, potrivit autorităților ruse. Loviturile au vizat, printre altele, o zonă industrială. Mai multe incendii au izbucnit în zona Novoselki, inclusiv la un depozit. Apărarea antiaeriană rusă ar fi intervenit pentru respingerea atacului.

„În această dimineață, forțele de apărare antiaeriană au respins un atac cu drone asupra regiunii Moscova”, a declarat guvernatorul Andrei Vorobiov pe Telegram. Acesta a precizat că incendiile au izbucnit în urma uneia dintre lovituri. „Potrivit informațiilor preliminare, cinci persoane au fost ucise, iar alte șase au fost rănite”, a adăugat guvernatorul. Bilanțul este unul ridicat pentru regiunea capitalei ruse, situată la câteva sute de kilometri de linia frontului, unde armatele rusă și ucraineană se confruntă de peste patru ani.

În ultimele săptămâni, Ucraina a desfășurat atacuri aeriene asupra unor depozite din Rusia. Loviturile fac parte din campania Kievului împotriva infrastructurii ruse, desfășurată cu arme cu rază lungă de acțiune. Printre obiectivele vizate s-au aflat și depozite ale companiei ruse de comerț electronic Wildberries. În regiunea Leningrad, din nord-vestul Rusiei, un alt atac a provocat un incendiu la un centru logistic al companiei, potrivit unui anunț publicat marți dimineață de serviciul de presă al Wildberries.

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