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Diana Buzoianu a trimis Corpul de Control în 5 județe: Se fac verificări de amploare la Garda de Mediu
Diana Buzoianu
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că a trimis Corpul de Control la Garda de Mediu din judeţele Ialomiţa, Gorj, Suceava, Timiş şi Tulcea, pentru a stabili dacă s-au luat măsuri potrivite pentru combaterea problemelor sistemice de mediu, informează News.ro.
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