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Actualitate· 1 min citire
Donald Trump, tot mai aproape de un acord cu Iranul? Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă
Donald Trump
Administrația președintelui Donald Trump susține că un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea fi încheiat în perioada imediat următoare, în urma discuțiilor purtate cu Iranul.
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