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Actualitate· 1 min citire
Zelenski invită România în noua Inițiativă Carpatică: „Avem nevoie de această cooperare”
Nicușor Dan, Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că țara sa intenționează să lanseze în această toamnă Inițiativa Carpatică, un nou format de cooperare regională care va reuni opt state, inclusiv România.
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