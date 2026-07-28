George Simion: România este de 84 de zile fără Guvern. Este dovada iresponsabilității lui Nicușor Dan

Publicat 28 iul. 2026, 12:16 Sursă Realitatea.Net

Liderul AUR, George Simion, a declarat marți că președintele Nicușor Dan este responsabil pentru blocajul politic, acuzându-l că întârzie desemnarea unui premier și că încalcă prevederile Constituției. Simion a susținut că șeful statului devine „tot mai pasibil” de procedura de suspendare.

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