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Economie· 1 min citire
Facturi mai mari, după o vară de criză energetică. Bolojan pasează populației nota de plată pentru importurile costisitoare
Facturi mai mari la energie
Publicat4 aug. 2026, 11:03
Actualizat4 aug. 2026, 11:08
Sursărealitatea.net
Facturile la electricitate ar putea crește din această toamnă, în timp ce tot mai mulți români se luptă deja cu prețurile mari. Premierul interimar Ilie Bolojan recunoaște că energia importată în orele de consum maxim ar putea influența sumele plătite de populație, conform Realitatea PLUS.
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