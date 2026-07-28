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Actualitate· 2 min citire
IGPR: Două persoane urmărite de autorităţile germane pentru tentative de înşelăciune, depistate în Voluntari
Suspecti acuzati de tentativa de inselaciune
Publicat28 iul. 2026, 13:22
Sursărealitatea.net
Un bărbat şi o femeie au fost depistaţi în oraşul Voluntari şi introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Poliţiei Capitalei, în urma unui mandat european de arestare emis de către autorităţile judiciare germane, pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă.
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