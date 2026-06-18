Ciprian Ciucu, audiat la DNA! Edilul, pus sub acuzare pentru luare de mită - SURSE

Este bomba zilei! Ciprian Ciucu este audiat la DNA. Primarul Capitalei e acuzat într-un dosar privind campania electorală din 2025, condusă de Ilie Bolojan și Dan Motreanu. Edilul ar fi fost pus sub acuzare într-un dosar de luare de mită, susțin surse judiciare citate de Realitatea PLUS.
UPDATE 6 - Potrivit unor surse, finanțarea campaniei pentru Primăria Capitalei a lui Ciprian Ciucu, din decembrie 2025, ar fi fost realizată în schimbul obținerii unor autorizații.
Banii ar fi provenit de la patronii unor cazinouri și ai unor săli de jocuri de noroc. La dosar s-ar afla inclusiv o înregistrare video în care Ciprian Ciucu ar fi surprins primind acești bani. La acestea se adaugă și acuzații de corupție și luare de mită.
În această anchetă ar fi vizate mai multe persoane, inclusiv membri importanți ai PNL, printre care și secretarul general al partidului, Dan Motreanu, care ar fi avut cunoștință despre aceste plăți fictive și despre facturile care ar fi fost falsificate încă din timpul campaniei electorale a lui Ciprian Ciucu.
De asemenea, nu este exclusă extinderea anchetei penale și asupra altor membri ai PNL care ar fi fost la curent cu aceste practici. Ciprian Ciucu este unul dintre prim-vicepreședinții PNL și un apropiat al lui Ilie Bolojan.
Rămâne de văzut ce măsuri vor fi dispuse de procurori. Sursele Realitatea PLUS susțin că este posibil să fie luată în calcul inclusiv arestarea preventivă, o măsură extrem de severă în raport cu acuzațiile grave care le sunt aduse persoanelor vizate.
UPDATE 5 - Ciprian Ciucu a ajuns la sediul DNA pentru audieri. Primarul Capitalei nu a oferit declarații presei. Acesta a venit însoțit de avocatul său.
UPDATE 4 - Unul dintre dosarul lui Ciucu este deschis din 2025, susțin sursele citate. În dosarul legat de luare de mită pe imobiliare, Ciucu ar fi fost filmat, mai arată sursele citate.
UPDATE 3 - Potrivit unor surse Realitatea PLUS, Ciprian Ciucu va fi pus sub acuzare pentru acuzația de luare de mită.
Din moment în moment edilul va ajunge la sediul DNA; în prima fază va fi informat că este pus sub acuzare de către procurori, va avea posibilitatea să răspundă în fața acestor acuzații sau să se prevaleze de dreptul la tăcere și să-și pregătească apărarea în fața acestor infracțiuni care-i sunt imputate. Este clar o lovitură extrem de importantă pentru tabăra Bolojan, mai ales în contextul în care Ciprian Ciucu este singurul prim-vicepreședinte al PNL care îl susține pe Ilie Bolojan și este împotriva lui Adrian Veștea în toate calculele politice actuale.
UPDATE 2 - Legat de dosarele lui Ciprian Ciucu, unul se referă la anumite autorizații date pe fondul unor spețe imobiliare, autorizații emise în perioada în care era primar la Sectorul 6, susțin surse judiciare citate de Realitatea PLUS.
Celălalt dosar se referă la perioada din campanie pentru că ar fi vorba de deturnare de fonduri. Potrivit surselor citate, procurorii anticorupție ar fi stat, timp de 6 ore, ieri la AEP, timp în care au ridicat documente și au făcut cercetări.
Pe lângă aceste două dosare, Ciucu mai are ale două dosare. El este chemat astăzi să dea explicații în fața procurorilor.
UPDATE 1 - Într-unul dintre dosare, Ciprian Ciucu ar fi acuzat de deturnare de fonduri din campanie. Informațiile survin după ce au fost făcute percheziții zilele trecute.
Sursele citate spun că ieri ar fi fost făcute percheziții și s-ar fi strâns documente și probe în dosar de la AEP. Procurii DNA au fost acolo și ar fi ridicat anumite documente.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu urmează să fie audiat în cursul zilei astăzi la sediul DNA într-un dosar legat de anumite afaceri imobiliare, spun surse judiciar, citate de Realitatea PLUS. Pentru moment nu există informații oficiale în acest sens din partea autorităților.
Ciucu, fost primar al Sectorului 6 și prim-vicepreședinte al PNL, este un om de bază în echipa lui Ilie Bolojan.