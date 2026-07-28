Sanatate· 1 min citire

CNSLR-Frăţia: Problemele semnalate de colegii din Sănătate reflectă efectele politicilor ce afectează sistemul public şi dialogul social

Angajatii din Sanatate, in greva generala

Angajatii din Sanatate, in greva generala

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 13:26
Sursărealitatea.net

CNSLR-Frăţia îşi exprimă solidaritatea faţă de Federaţia Sanitas şi semnalează că problemele semnalate de angajaţii din Sănătate reflectă efectele unor politici care afectează întregul sistem public şi dialogul social.

'În contextul declanşării grevei generale din sistemul sanitar, începând cu 28 iulie, CNSLR Frăţia este alături de colegii din sănătate şi susţine pe deplin revendicările lor legitime pentru apărarea drepturilor lucrătorilor şi a serviciilor publice de sănătate. Problemele semnalate de colegii noştri nu reprezintă doar dificultăţile unui singur sector, ci reflectă efectele unor politici care afectează întregul sistem public şi dialogul social. Astăzi este vorba despre sănătate. Mâine poate fi orice alt domeniu. De aceea, solidaritatea sindicală nu este un gest simbolic, ci o responsabilitate', se menţionează într-un comunicat al confederaţiei sindicale.

Sursa citată subliniază că CNSLR-Frăţia rămâne unită alături de Federaţia Sanitas şi de toţi lucrătorii care luptă pentru respect, dialog social 'autentic', venituri decente şi servicii publice de calitate.

Astfel, au transmis mesaje de solidaritate cu sindicaliştii din sănătate FSLI Petrol-Energie, Federaţia Sindicatelor din Educaţie 'Spiru Haret, Federaţia Sindicatelor Gaz România, Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, Federaţia Naţională a Sindicatelor Lazăr Edeleanu, Federaţia Columna - SCOR, Alianţa Naţională a Sindicatelor Bugetarilor SEDLEX, Federaţia Naţională 'Drum de fier', Federaţia Sindicatelor din Poliţie şi Administraţia Publică Smart Lex, Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului.

Federaţia Sanitas a declanşat marţi greva generală în sistemul de sănătate.

AGERPRES

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