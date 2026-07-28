Advertising
Sanatate· 1 min citire
CNSLR-Frăţia: Problemele semnalate de colegii din Sănătate reflectă efectele politicilor ce afectează sistemul public şi dialogul social
Angajatii din Sanatate, in greva generala
Publicat28 iul. 2026, 13:26
Sursărealitatea.net
CNSLR-Frăţia îşi exprimă solidaritatea faţă de Federaţia Sanitas şi semnalează că problemele semnalate de angajaţii din Sănătate reflectă efectele unor politici care afectează întregul sistem public şi dialogul social.
Citește și
- 08:46Alexandru Rogobete, atac dur la adresa „reformelor”: „Multă propagandă, multe explicații și rezultate zero”
- 14:11Alexandru Rogobete propune „spargerea monopolului CNAS”: „Solidaritatea rămâne. Monopolul trebuie să dispară”
- 11:01Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă că funcţionează cu un număr diminuat de personal şi cu un program de lucru redus
- 10:42Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai liniștiți în natură?
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News