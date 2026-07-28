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Sanatate· 1 min citire
CNSLR-Frăţia: Problemele semnalate de colegii din Sănătate reflectă efectele politicilor ce afectează sistemul public şi dialogul social
Angajatii din Sanatate, in greva generala
Publicat28 iul. 2026, 13:26
Sursărealitatea.net
CNSLR-Frăţia îşi exprimă solidaritatea faţă de Federaţia Sanitas şi semnalează că problemele semnalate de angajaţii din Sănătate reflectă efectele unor politici care afectează întregul sistem public şi dialogul social.
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