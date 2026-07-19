Advertising
Actualitate· 1 min citire
Frații Tate, arestați la Miami. Noi acuzații de trafic de persoane
Fratii Tate, arestati în România (imagine de arhiva)
Publicat19 iul. 2026, 07:16
Sursărealitatea.net
Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați la Miami după ce Marea Britanie a cerut extrădarea lor pentru noi acuzații grave de viol și trafic de persoane. Cei doi frați au dublă cetățenie, britanică și americană.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:27Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția
- 20:40David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”
- 20:04DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News