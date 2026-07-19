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Actualitate· 1 min citire
Facebook s-a confruntat cu o nouă pană majoră. Rețeaua de socializare a fost inactivă aproape două ore
Platforma Facebook are probleme (Downdetector)
Publicat19 iul. 2026, 11:00
Actualizat19 iul. 2026, 12:36
Sursărealitatea.net
Facebook s-a confruntat cu o nouă pană majoră duminică, potrivit datelor înregistrate pe Downdetector. Platforma de monitorizare arată o creștere bruscă a sesizărilor privind întreruperile versiunii web, de la un nivel obișnuit de aproximativ 5 raportări la peste 900 de probleme semnalate în doar câteva minute. Problema s-a rezolvat după aproape două ore.
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