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Sport· 2 min citire
CFR Cluj, interzisă la transferuri de FIFA! Cum a reușit clubul să înregistreze 4 jucători în ultima clipă
CFR Cluj (foto: profimedia)
Publicat22 iul. 2026, 14:44
SursăRealitatea.net
CFR Cluj a primit o lovitură dură marți, 21 iulie, când FIFA a dictat o interdicție la transferuri valabilă pentru următoarele trei ferestre de mercato.
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