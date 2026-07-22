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Chelsea l-a achiziţionat pe Morgan Rogers pentru o sumă record pentru un jucător englez

Chelsea Londra

Chelsea Londra

Scris de Stoica Marian Publicat: 22 iul. 2026, 08:22

Chelsea Londra a anunţat marţi transferul atacantului Morgan Rogers de la Aston Villa, pentru suma de 117 milioane de lire sterline (137 milioane euro), un record absolut pentru un fotbalist englez, informează AFP.

"Jucătorul în vârstă de 23 de ani a semnat un contract pe Stamford Bridge valabil până în 2033", a scris Chelsea pe site-ul său oficial.

'Sunt atât de entuziasmat. Pentru mine, Chelsea este cel mai mare club din Londra şi un club pe care l-am admirat întotdeauna încă din copilărie. Sunt foarte încântat de proiectul noului antrenor, jucătorii pe care îi avem şi de direcţia în care se îndreaptă clubul. De aceea sunt aici şi abia aştept să încep', a declarat Rogers după semnarea contractului.

Recordul anterior pentru un jucător englez era de 116 milioane de lire sterline, sumă plătită de Manchester City la începutul acestei luni pentru a-l aduce pe mijlocaşul Elliot Anderson de la Nottingham Forest.

Morgan Rogers a marcat 40 de goluri în 55 de meciuri disputate în Premier League pentru Aston Villa. El are 22 de selecţii la naţionala Angliei, cu care a participat la Cupa Mondială 2026.

AGERPRES

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