Auto - F1: Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Ungariei

Publicat 27 iul. 2026, 08:33 Sursă realitatea.net

Lando Norris (McLaren), campionul mondial en titre, plecat din pole position, a câștigat duminică Marele Premiu al Ungariei de Formula 1, a 11-a dintre cele 23 de etape ale sezonului, pe circuitul Hungaroring, britanicul fiind urmat pe podium de olandezul Max Verstappen (Red Bull) și italianul Kimi Antonelli (Mercedes), liderul clasamentului piloților, informează AFP și Reuters.

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