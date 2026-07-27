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Politica· 2 min citire
Miron Mitrea, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan după incidentele cu drone:”Vrem să vedem ce le spui rușilor”
Miron Mitrea
Publicat27 iul. 2026, 08:01
Sursărealitatea.net
Miron Mitrea, analist politic și fost ministru al Transporturilor, a lansat duminică, în direct la Realitatea PLUS, un atac dur la adresa Guvernului și a lui Ilie Bolojan, în urma incidentelor provocate de dronele rusești. Acesta a susținut că autoritățile române au reacționat prea târziu și a acuzat lipsa unei poziții ferme față de Moscova.
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