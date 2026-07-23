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Sport· 1 min citire
Dinamo lansează DinamoFest, eveniment dedicat suporterilor înaintea meciurilor de pe teren propriu
Dinamo lansează DinamoFest
Publicat23 iul. 2026, 11:56
Sursărealitatea.net
Toți participanții prezenți la DinamoFest vor fi înscriși automat într-o tombolă cu premii.
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