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Studiu: 35% dintre angajații din România folosesc inteligența artificială la serviciu, peste media europeană
Inteligența artificială
Peste o treime dintre angajații din România (35%) folosesc inteligența artificială (AI) cel puțin o dată pe săptămână la locul de muncă, peste media europeană de 29%, potrivit unui studiu SD Worx, relatează Agerpres. Totodată, 37% spun că utilizează AI tot mai des în activitatea zilnică, iar 68% dintre utilizatori afirmă că tehnologia îi ajută să lucreze mai eficient.
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