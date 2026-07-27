Bilanț dramatic după weekend: patru copii și un adult au murit înecați în râuri și lacuri

Patru copii și un adult și-au pierdut viața în weekend, după ce s-au înecat în timp ce se aflau la scăldat în râuri sau lacuri. În urma tragediilor produse în mai multe județe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face un nou apel la populație și recomandă scăldatul doar în locuri special amenajate și supravegheate.Potrivit bilanțului prezentat luni de IGSU, pompierii au intervenit, la nivel național, la peste 5.100 de solicitări. Aproximativ 80% dintre acestea au fost misiuni ale echipajelor SMURD, iar 4.200 de persoane au primit asistență medicală.
Doi frați au murit în râul Moldova
Una dintre cele mai grave tragedii s-a produs în județul Neamț, unde trei copii au fost surprinși de apele râului Moldova. O fetiță de 6 ani a fost scoasă din apă și transportată la spital, însă cei doi frați ai săi, în vârstă de 12 și 15 ani, nu au mai putut fi salvați. Băieții au fost găsiți de scafandri și aduși la mal fără semne vitale. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, dar cei doi copii nu au răspuns intervenției.
O altă intervenție dramatică a avut loc în județul Dolj, unde un bărbat a intrat într-o baltă pentru a recupera mai multe lansete și nu a mai reușit să ajungă la mal. Acesta a fost găsit de scafandri și adus la suprafață, însă medicii nu l-au mai putut salva. În județul Covasna, salvatorii au desfășurat o amplă misiune de căutare într-un lac de pescuit din localitatea Valea Mică.
O fată și un băiat au fost scoși din apă și preluați de echipajele medicale, dar au fost declarați decedați după ce manevrele de resuscitare au rămas fără rezultat. Pe lângă misiunile medicale, pompierii au intervenit pentru stingerea a 287 de incendii izbucnite în diferite zone ale țării. Alte 606 misiuni au vizat protejarea comunităților și au inclus inclusiv operațiuni de descarcerare. În urma tragediilor produse la scăldat, IGSU le cere oamenilor să nu intre în râuri, lacuri sau bălți în zone neamenajate și să nu își supraestimeze capacitatea de a înota.
Apelul IGSU către populație
Pompierii recomandă ca minorii să nu fie lăsați nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia. Totodată, oamenii sunt sfătuiți să nu intre în apă după ce au consumat alcool și să nu sară de pe poduri sau pontoane în locuri a căror adâncime nu este cunoscută. IGSU avertizează că înotul departe de mal, curenții puternici și nivelul crescut al apelor pot deveni extrem de periculoase. Persoanele care observă pe cineva în pericol trebuie să sune imediat la 112 și să evite să își pună propria viață în pericol.