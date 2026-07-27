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Politica· 2 min citire
Miruță, la plajă în timp ce NATO este în alertă
Radu Miruță la plajă
Publicat27 iul. 2026, 08:11
Sursărealitatea.net
Românii sunt speriați de un posibil război, ministrul Apărării stă în vacanță
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